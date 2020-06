Corona-Fall an Grundschule in Ahlen: Gesundheitsamt gibt Entwarnung

Münsterland -

Kaum noch Neuinfektionen und immer mehr Gesundete: Die aktuellen Zahlen aus dem Münsterland stimmen grundsätzlich zuversichtlich. Gute Nachrichten gibt es auch von einer Grundschule in Ahlen, an der ein Schulkind am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.