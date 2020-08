Live: Laschet in Münster zu seinem Corona-Kurs

Münsterland -

Schlechte Entwicklung im August: Im Münsterland hat sich die Zahl der Infizierten in den letzten zehn Tagen mehr als verdoppelt. Auch am Mittwoch kamen zahlreiche Neuinfektionen hinzu. Am Abend erklärt Ministerpräsident Armin Laschet in Münsters Dom seine Corona-Politik. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.