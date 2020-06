Im Münsterland sind nach Angaben der Kreise und der Stadt Münster (Stand: 10. Juni, 17 Uhr) aktuell 87 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt (Vortag: 105). Von den insgesamt 4530 (4525) mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Patienten gelten demnach 4268 (4245) als gesundet. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 175 (175).

Die aktuell von Stadt Münster und Münsterland-Kreisen (Stand: 10. Juni, 17 Uhr) gemeldeten Zahlen (in Klammern: Vortag):

Münster: Infizierte 725 (725), davon gesundet 693 (692), verstorben 13 (13), aktuell erkrankt 19 (19)

Kreis Borken: Infizierte 1109 (1107), davon gesundet 1041 (1025), verstorben 38 (38), aktuell erkrankt 30 (46)

Kreis Coesfeld: Infizierte 866 (865), davon gesundet 835 (833), verstorben 21 (21), aktuell erkrankt 10 (11)

Kreis Steinfurt: Infizierte 1329 (1327), davon gesundet 1234 (1230), verstorben 83 (83), aktuell erkrankt 12 (14)

Kreis Warendorf: Infizierte 501 (499), davon gesundet 465 (464), verstorben 20 (20), aktuell erkrankt 16 (15)*

*Hinweis: Zwölf neue Corona-Fälle in Oelde werden erst am Donnerstag in die Fallzahlen des Kreises aufgenommen und sind daher noch nicht in der aktuellen Statistik berücksichtigt.

