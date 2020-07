Münsterland -

NRW wagt einen weiteren Schritt Richtung Normalität: Die Kindergärten in NRW sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Unterdessen sagen die Gesundheitsämter, dass ie Aufstiegsfeiern bei Arminia Bielefeld und Co. keine Corona-Treiber waren. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.