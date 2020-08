Bahn weitet Maskenkontrollen in Fernzügen aus

Münsterland -

Hoher Besuch in NRW: Die Bundeskanzlerin besucht das Landeskabinett. Thema der Beratungen sind mitunter die Folgen der Corona-Pandemie. Auch in Münster breitet sich das Virus seit einiger Zeit wieder schneller aus. Ein Schule blieb am Montag geschlossen, heute soll der Unterricht fortgesetzt werden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.