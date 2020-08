Bahn will verstärkt Maskenpflicht durchsetzen - Zug-Verweise drohen

Münsterland -

NRW führt an allen weiterführenden und berufsbildendenden Schulen eine Maskenpflicht ein. Unterdessen steigt die Zahl der akut am Coronavirus infizierten Personen im Münsterland weiter an. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.