Düsseldorfer Großkonzert: Entscheidung erst Ende August

Münsterland -

Ob das umstrittene Großkonzert in Düsseldorf stattfinden darf, entscheidet sich spätestens am 31. August - vier Tage vor dem eigentlichen Termin. Unterdessen sind heute rund 162.000 I-Dötzchen in Nordrhein-Westfalen eingeschult worden, bei weiter steigenden Corona-Zahlen: Im Münsterland kamen am Donnerstag 22 Infektionen hinzu. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.