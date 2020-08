„Hohe Trefferquote“ bei Rückkehrer-Tests an NRW-Flughäfen

Münsterland -

Bei Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten an den NRW-Flughäfen wurden bisher rund 2,5 Prozent der Urlauber positiv auf Corona getestet. In Münster hat das Ordnungsamt den Bereich Jüdefelderstraße hinsichtlich der Einhaltung der Schutz-Regeln verstärkt in den Fokus genommen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.