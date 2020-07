Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen in Rheine

Münsterland -

Am 17. August kehren die Kitas in den Regelbetrieb zurück. Eine angespannte Personalsituation und die Nöte der Eltern treffen dann aufeinander. Die aktuellen Corona-Fallzahlen im Münsterland steigen unterdessen weiter an. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.