Weiterer Corona-Fall an Ahlener Schule

Münsterland -

Eine Ahlener Grundschule vermeldet am Tag vor dem Start des regulären Unterrichtsbetrieb den zweiten Corona-Fall. Unterdessen macht Münsters Zoo am Montag den nächsten Schritt zurück in Richtung Normalbetrieb. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.