Münsterland -

NRW wagt einen weiteren Schritt Richtung Normalität: Die Kindergärten in NRW sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Unterdessen steigt die Zahl der aktuellen Corona-Fälle auch im Münsterland wieder an. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.