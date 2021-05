Als Schutz in der Corona-Pandemie sollen Kinder zwischen 6 und 16 Jahren künftig auch OP-Masken tragen können - statt bisher vorgeschriebener spezieller FFP2-Masken. In Deutschland sollen die Hausärzte in der letzten Maiwoche erstmals Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte am Montag das Ende der Impf-Priorisierung für den 7. Juni an.

Von dpa