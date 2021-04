Außenminister Maas sichert Indien Hilfe zu

Angesichts einer dramatischen Zuspitzung der Corona-Pandemie in Indien hat Außenminister Heiko Maas (SPD) dem Land Hilfe und Solidarität zugesichert. Außerdem: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.907 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Montagmorgen hervor. Alle Neuigkeiten zur Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt gibt es im Liveticker.

Von dpa