Für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene werden die Corona-Regeln gelockert. Einen Tag nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Freitag auch den Bundesrat. In Deutschland können sich die Menschen in Arztpraxen künftig ohne Priorisierung mit dem Astrazeneca-Impfstoff impfen lassen.

Von dpa