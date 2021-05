Kanada lässt Biontech-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zu

In Kanada darf der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer nun auch 12- bis 15-Jährigen verabreicht werden. Dies teilte die federführende Gesundheitsbehörde Health Canada am Mittwoch „nach eingehender und unabhängiger wissenschaftlicher Prüfung“ mit. Derweil sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter. Und auch die coronageplagten Intensivstationen sehen ein „Licht am Horizont“.

Von dpa