Merkel: Impfung für Jüngere soll schnell kommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bekräftigt, dass Kinder und Jugendliche nach Zulassung von Impfstoffen für ihre Altersgruppe beim Impfen schnell an die Reihe kommen sollen. Kommende Woche sollen eine Million Astrazeneca-Dosen an Arztpraxen in Deutschland geliefert werden, die ohne Priorisierung vergeben werden. Für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene werden die Corona-Regeln gelockert.

Von dpa