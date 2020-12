Trend zum frühen Christbaum

Als Kanzlerin Merkel und die Länderchefs in der vergangenen Woche die Corona-Regeln verschärften, erklärten sie zu Weihnachtsgottesdiensten nur, dass „religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter“ zu vermeiden seien. Diese vage Aussage ist inzwischen konkretisiert worden. Wie Antonius Hamers, Leiter des katholischen Büros NRW, erklärte, haben sich die fünf Bistümer verpflichtet, die Teilnehmerzahl auf 250 in Gebäuden und 500 außerhalb zu begrenzen. „Diese Regelung ermöglicht es den Menschen, ohne Gefahr für die Gesundheit einen Gottesdienst mitzufeiern“, sagte Hamers auf Nachfrage. In Münster haben die Kirchengemeinden ihre Angebote erweitert , teils nach draußen verlegt und Anmeldesysteme eingeführt.