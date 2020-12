Die Verhängung des Lockdowns hat den Druck zur Zulassung des Impfstoffes auch in Deutschland deutlich erhöht. Sind Sie erleichtert über die angekündigte Zulassung am 21. Dezember?

Anja Karliczek: Die Europäische Arzneimittelagentur hat am Dienstag bekannt­gegeben, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Biontech-Impfstoffs vorlegen will. Wahrscheinlich wird dem die EU-Kommission dann folgen. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber natürlich sieht es offenbar gut aus. Das ist ein weiteres Hoffnungszeichen. Es ist auch positiv, dass die Entscheidung noch vor Weihnachten fallen soll. Wir wissen ja, dass viele Menschen auf den Start der Impfungen warten. Aber es war und ist richtig, nach dem Motto vorzugehen: Sicherheit geht vor Schnelligkeit.

Andere Länder waren deutlich schneller mit der Zulassung auch des Biontech-Impfstoffes. Woran lag das?