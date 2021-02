Am Wochenende sorgte vor allem die hohe Schutzquote des Biontech/Pfizer-Stoffs für Aufsehen. Ein Überblick über die Impfstoffe und was wir über sie wissen: Biontech/Pfizer Der deutsch-amerikanische Corona-Impfstoff BNT162b2 war der erste, der in der EU im Dezember 2020 zugelassen wurde. Das besondere ist die neue Technologie: Noch nie zuvor wurde ein mRNA-Impfstoff zur Bekämpfung eines Virus zugelassen. Der Impfstoff soll einer unveröffentlichten Publikation zufolge auch vor einer Infektion mit dem Erreger und nicht nur vor der Erkrankung schützen. Der große Vorteil des Impfstoffs ist die hohe Wirksamkeit von über 95 Prozent – auch bei älteren Menschen. Zudem gibt es erste Laborstudien, wonach der Impfstoff auch die britische Virusmutation B 1. 1. 7 abwehrt. Gegen die südafrikanische Mutation wirkt der Impfstoff einer aktuellen Studie zufolge etwa zwei Drittel weniger effektiv. Obwohl der Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss, hat die EU insgesamt 600 Millionen Dosen bei Biontech bestellt. Neue Studien aus Israel machen Hoffnung, dass er sogar vor einer Weiterverbreitung durch Ansteckung schützen könnte. Dies legen erste Daten aus Israel nahe – dem Land mit einer sehr hohen Impfquote. Moderna Der zweite mRNA-Impfstoff, der die Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhielt, stammt aus den USA und hat ebenfalls eine hervorragende Wirksamkeit von 94 Prozent.