Mallorca füllt sich, Norderney wartet

Seit ein paar Tagen steuern Ferienflieger wieder die Lieblingsinsel der Deutschen im Mittelmeer an – die Inseln vor der eigenen Küste dagegen sind nach wie vor im Lockdown. Und das, obwohl es auf den meisten von ihnen derzeit nicht einen einzigen Coronafall gibt.

Während an der Playa de Palma auf Mallorca die Parkplätze wieder knapp werden und die Hotels immerhin zu zehn bis 15 Prozent ausgelastet sind, warten die deutschen Gastronomen immer noch vergeblich auf klare Aussagen. Wann und unter welchen Voraussetzungen und Urlauber wieder kommen dürfen, ist unklar.

Großer Unmut auf Ostfriesischen Inseln

Dass kurz vor Beginn der Osterferien Urlaubsreisen auf die Balearen erlaubt werden, während die Nordseeinseln immer noch abgeriegelt sind, hat man dort „mit sehr, sehr großem Unmut“ aufgenommen. Das sagt Wilhelm Loth , Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Marketing-Dachorganisation Ostfriesische Inseln GmbH.

„Wir hatten nach dem letzten Bund-Länder-Meeting mit einer Perspektive gerechnet“, sagt Loth. Die gab es nicht. Stattdessen überraschte vergangene Woche die Nachricht, „dass TUI wieder nach Mallorca fliegt“.

Das sorgt für Frust und Unverständnis. Zumal Norderney, Spiekeroog und Co. als Modellregion prädestiniert für eine vorsichtige Öffnung seien, meint Göran Sell , Geschäftsführer der Marketinggesellschaft: „Wir wollen bei einem langsamen Tourismus-Start nicht die letzten sein und möchten unsere Vorzüge ausspielen. Das ist vor allem die stufenweise Regegulierung des Zugangs auf die Inseln.“ Ein Instrument, das andere Regionen nicht hätten.

„Wir fordern eine vernünftige Strategie“

„Die Inseln leben vom Tourismus. Deshalb fordern wir vom Land eine Perspektive und eine vernünftige Strategie“, sagt Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr. Die Bürgermeister haben der niedersächsischen Landesregierung vor der Bund-Länder-Konferenz am Montag gemeinsam mit den Gastronomen ein Konzept vorgeschlagen, das vor allem eine Teststrategie vorsieht.

„Wer auf die Insel kommt, muss einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen. Nach zwei bis vier Tagen muss vor Ort erneut ein Schnelltest durchgeführt werden“, erläutert Fangohr den Vorschlag der Inselgruppe. Wer dann positiv getestet würde, müsse die Insel sofort verlassen. Dass dies funktioniere, ohne andere Reisende zu gefährden, habe sich in der vergangenen Saison bereits gezeigt.

Zuerst Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen

Auch was die Umsetzung und Reihenfolge der so sehnlich erhofften Öffnungen angeht, müsse man nichts Neues erfinden, betont Göran Sell: „Wir haben dafür erprobte Konzepte aus dem vergangenen Jahr, auf die wir zurückgreifen können.“ Praktisch könnte das bedeuten, dass als erstes dann die Campingplätze und Ferienwohnungen dran wären, weil diese verständlichweise am „ungefährlichsten“ sind, erklärt Loth. Danach sollten auch Hotels, Gaststätten und der Handel wieder öffnen.