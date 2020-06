Die neue App bietet dank höherer Geschwindigkeiten in der Anzeige und beim Download einen schnellen Zugriff – und eine deutlich verbesserte Darstellung (auch der Beilagen, Magazine und Prospekte). Die einfache Bedienung und klare Menü-Führung erleichtern zudem das Lesevergnügen. Nicht zuletzt gibt es ein Plus an redaktionellen Inhalten: WN-Fotostrecken zu bestimmten Themen und ein Newsticker sind zum Beispiel nun auch integriert.

Täglich neue Rätsel

Die neue App haben die Leser mitgestaltet, weil sie klare Wünsche hinsichtlich der Verbesserungen äußerten. Nicht zuletzt beim Angebot der beliebten Rätsel, die von nun an täglich neu gestellt werden. Jetzt lassen sich das Schwedenrätsel und das Logikrätsel Sudoku einfach am mobilen Endgerät ausfüllen. Zeit genug dafür bleibt, bis das nächste Rätsel am Folgetag eingespielt wird.