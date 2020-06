Eine stetig größer werdende Zahl von Menschen weiß das E-Paper zu schätzen und nutzt es als Ergänzung der gedruckten Ausgabe. Zum Beispiel im Urlaub oder bei der Fahrt mit Bus und Bahn. Die digitale Zeitung hat Funktionen, die der Klassiker auf Papier beim besten Willen nicht bieten kann: Sie liest Artikel vor, merkt sich persönliche Favoriten, speichert einzelne Seiten oder ganze Ausgaben. Und sie ist überall und jederzeit verfügbar.

Und doch haben beide Varianten das Wichtigste gemeinsam: den Inhalt. Ob auf Papier oder digital, die Westfälischen Nachrichten sind für die Menschen im Münsterland täglich unverzichtbar. Sie liefern aktuelle und verlässliche Informationen aus der Stadt und der Region, aus Deutschland und der ganzen Welt. Dazu Hintergrundberichte, Reportagen, Interviews, Kommentare, Infografiken und vieles mehr.

Einfachere Handhabung, verbesserte Darstellung

Da der Fortschritt gerade im Bereich der digitalen Produkte stetig und schnell voranschreitet, haben wir die technologische Basis und die Nutzeroberfläche unseres E-Papers von Grund auf erneuert und auf den modernsten Stand gebracht. Dabei haben wir uns vor allem an den Bedürfnissen unserer Leserinnen und Leser orientiert. Noch einfacher in der Handhabung, noch besser in der Darstellung. Mit noch mehr Stabilität und Schnelligkeit in der Anwendung. Das ist es, was unsere Kunden sich in Umfragen gewünscht haben. Und das ist es, was wir mit unserem neuen E-Paper bieten. Zusätzlich gibt es zahlreiche neue Funktionen wie verschiedene Rätsel, einen Live-Newsticker, Fotostrecken und vieles mehr.

Attraktives Probe-Angebot

Wir laden Sie herzlich ein, unser neues E-Paper kennenzulernen und auszuprobieren. Wenn Sie schon einen Zugang haben, dann brauchen Sie nur die App auf Ihrem Tablet oder Smartphone zu aktualisieren und einmalig Ihre bekannten Zugangsdaten einzugeben. Wenn Sie das E-Paper bislang noch nicht kennen, dann nutzen Sie doch unser attraktives Probe-Angebot unter www.wn.de/digitallesen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem E-Paper! Schreiben Sie uns doch, wie es Ihnen gefällt an digitalabo@wn.de.

Marc Zahlmann

Verlagsleiter Lesermarkt/Marketing

Chefredakteur Digitale Medien