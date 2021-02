Imagefilmdreh bei Schulze-Eckel

Christian Schulze-Eckel , Geschäftsführer der gleichnamigen Gärtnerei in Ahlen, hat es ausprobiert und ist begeistert. „Das ist sehr professionell gelaufen“, sagt er über den Dreh eines Imagefilms in seinem Unternehmen

Nach einem Vorgespräch, auf dessen Grundlage die von der Unternehmensgruppe Aschendorff engagierte Filmproduktionsfirma duema media ein Drehbuch entwickelt hatte, ging es auch schon los. Doch es kam nicht etwa ein ganzes Filmteam, das den Betrieb in der Gärtnerei lahmgelegt hätte, sondern ein einzelner Kameramann: Alexander Jahn. „Wir können mit wenig Mitteln viel erreichen“, sagt er und spielt auch auf sein Material an: eine kleine Kamera. Mit seinem handlichen, professionellen Equipment macht er hochwertige Aufnahmen. Etwa 60 verschiedene Einstellungen nimmt der studierte Kameramann auf, filmt an vier verschiedenen Punkten im Betrieb und ist am Ende etwa 2 ½ Stunden vor Ort. Dann geht es zum Schneiden. Schließlich entsteht aus dem Material ein Film von zwei Minuten Höchstlänge: ein kurzes, persönliches und höchst wirkungsvolles Filmporträt.