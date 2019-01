Zubereitung: Für die Spieße den Knoblauch abziehen und würfeln. Das Öl mit Paprikapulver, Curry, Knoblauch und 1/2 Teelöffel Salz verrühren. Zwiebeln abziehen und in Spalten schneiden.

Je eine Zwiebelspalte auf einen Spieß stecken und bis zum Griff schieben. Bauchscheiben aufspießen und spiralförmig um den Stab bis zur Spitze wickeln, so dass die Schwarte nach außen zeigt. Fleischende auf den Spieß stecken. Spieße in eine flache Form legen, mit Marinade bestreichen und circa 30 Minuten ziehen lassen (wer einen kräftigeren Geschmack will, legt die Schweinebauch-Scheiben am besten einen Tag vor dem Grillen ein). Die Spieße auf dem Grill circa 10 Minuten garen.

Für die Sauce den Schmand mit Milch glatt rühren. Röstzwiebeln unterrühren, salzen, pfeffern und zu den Spießen reichen.

Dazu schmeckt Baguette.

Besonderheit: Gasgriller.