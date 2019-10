Auch wenn sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel verändert habe, betont der Firmengründer aus Lüdinghausen. „Insbesondere die Technik hat sich extrem weiterentwickelt.“ Dabei denkt er beispielsweise an Öfen, die mit Gas heizen und sich vollends elektrisch steuern lassen. Wenige Knopfdrücke reichen und schon lodert ein gemütliches Feuer in den eigenen vier Wänden, das nicht nur eine heimelige Atmosphäre schafft, sondern exakt so wie gewünscht wärmt.

Ofen- und Luftheizungsbaumeister Andreas Neuer ist ein Experte, wenn es darum geht, ein heimeliges Feuer zu entfachen. Foto: Annika Wienhölter

„Smarthome“ lautet das Stichwort, das zusehends auch die Kamin- und Ofen-Branche erobert. „Der Trend geht vom Lust- wieder mehr zum Nutz-Feuer“, informiert der 47-jährige Geschäftsmann aus der Steverstadt. Regenerative Energien und ein umweltbewusstes Umdenken lassen grüßen. 1999 in Ascheberg gestartet, hat die Kaminwelt Neuer ihren Sitz seit 2004 in Lüdinghausen. Erst im vergangenen Jahr hat Andreas Neuer die Ausstellung an der Wilhelm-Haas-Straße 2 erweitern lassen. Auf rund 600 Quadratmetern finden nun vielfältige Kamine und Öfen Platz. Es gibt einen gemütlichen Wartebereich und eine Kinderspielecke, die für Konzerte oder andere Events zur Bühne funktioniert werden kann. Die Vergrößerung der Schauräume war möglich, weil ein separates Lager entstanden ist.

Seit jeher legt das Team Wert auf einen Rund-um-Service aus einer Hand. Von der Beratung sowohl in der Ausstellung als auch beim Kunden zu Hause über eine detaillierte Planung mit realistischen CAD-Animationen bis hin zur fachmännischen Anfertigung des individuellen Kamins oder Ofens reicht das Tätigkeitsfeld. Dabei stehen immer die Wünsche des Kunden, die jeweiligen Nutzungsansprüche und die baulichen Gegebenheiten an erster Stelle. Die Kaminwelt-Neuer-Philosophie: „Wir spielen mit Feuer – das ist uns bewusst. Deshalb wird die Sicherheit bei uns stets groß geschrieben“, macht Andreas Neuer deutlich.

Praktische Helfer: Kaminbesteck in unterschiedlichen Ausführungen hat das Team natürlich auch im Angebot. Foto: Annika Wienhölter

Längst kommen die Kunden nicht mehr nur aus der nahen Umgebung, viele leben in Münster oder im Ruhrgebiet. Der Firmenchef und seine Mitarbeiter fahren sogar auch schon mal mehr als 100 Kilometer zu ihren Auftragsstätten. (awi)

www.kaminwelt.com