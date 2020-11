Die Adventszeit und besonders die Weihnachtszeit sind für uns alle etwas Besonderes. Wir bieten ab dem 12. Dezember unseren Weihnachtsbaumverkauf am Hof, mit frischgeschlagenen Nordmannstannen an. Gerne können Sie auch selber Hand anlegen und Sie suchen sich den „Schönsten“ in der Weihnachtsbaumkultur, direkt am Hof aus.

Von Westfälische Nachrichten