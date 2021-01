Vor 100 Jahren begann die Geschichte von Fahrrad Hürter

Er schnappt sich eine Leeze und fährt fürs Foto über die zweispurige Fahrradstraße, die durch sein Geschäft führt. 800 Räder stehen da. 6.000 hat er auf Lager. 100 Jahre Familiengeschichte dreht sich hier um zwei Räder.

Vor 100 Jahren hat Hürters Großvater Fritz den Laden gegründet. Er war im ersten Weltkrieg verwundet worden und baute sich an der Hammer Straße bei Café Issel einen Gemischtwarenladen auf: „Mopeds, Waschmaschinen – und Fahrräder“, sagt sein Enkel, „lauter Dinge für den täglichen Gebrauch.“

Großes aus kleinen Anfängen

Der Fahrradhändler war lange Zeit im öffentlichen Bewusstsein „eher der Handwerker, nicht der Kaufmann“. Die Nachkriegs-Ära stand auf Motoren. Münsters ältestes Leezen-Geschäft Knubel schwenkte darauf um.

Horst Hürter , der Vater von Peter und Karsten Hürter, die das Geschäft in der dritten Generation führen, suchte dagegen Kooperationen. „Er hat in Erfahrungsaustauschen (ERFA) mit Händlern aus NRW zusammengearbeitet“, sagt Sohn Peter. Händler, die nicht in Konkurrenz zueinander standen.

Entstanden ist daraus die XXL-Group, in der neun Unternehmen, die seit über 40 Jahren zusammenarbeiten, gemeinsam einkaufen, werben, vermarkten. Hürter: „50 Prozent unserer Räder sind Eigenmarken, außerdem haben wir einen gemeinsamen Online-Shop.“

Innenstadt-relevantes Sortiment

Die neue Größe wurde Ende der 70er Jahren auch baulich erreicht. An der Hammer Straße baute die Familie ein 5.000 Quadratmeter großes Laden-, Lager- und Werkstatt-Gebäude. 2.000 Quadratmeter davon sind Verkaufsfläche. „Wir bräuchten händeringend mehr Platz“, sagt der Geschäftsführer.

Aber die Stadt lässt keine Erweiterung in seiner Lage zu. Sein Sortiment gilt als innenstadt-relevant. Insgesamt gibt es in Münster nur drei Fahrradläden in Supermarkt-Größe – und zahlreiche kleinere Shops. Viele von ihnen suchen sich ihre speziellen Nischen.

Wer Klagen über die Wirtschaft hören will, muss Peter Hürter nicht fragen. Er sieht im Fahrradgeschäft noch eine große Zukunft. Der Markt der E-Bikes brummt. Motorenhersteller kommen teilweise mit der Produktion nicht nach und es gibt Wartelisten. „Die Industrie hat eine gigantisch große Produktauswahl“, sagt Hürter, „alleine Kalkhoff bietet Räder in 1000 verschiedenen Versionen.“

Hohe Erwartungen an ein Rad

Technologisch hat das Fahrrad gewaltige Sprünge hinter sich. Das heißt für den Händler auch: Der Schulungsbedarf für seine 50 Mitarbeiter ist deutlich gestiegen.

Aber die Erwartung an das Rad sind es auch. Manche halten das E-Bike in einem aufgemöbelten Radwegesystem für die Lösung vieler Stau- und Mobilitätsprobleme der Moderne. Hürter: „Das Fahrrad ist in.“

Er selbst besitzt übrigens nur ein Rad: „Wenn ich ein E-Bike brauche, leihe ich mir eins aus dem Laden.“ Die vierte Generation befindet sich übrigens schon in der Ausbildung: „Wenn die Kinder auch ins Geschäft wollen, dann muss man mal über ein weiteres Geschäft nachdenken.“

