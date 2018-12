Lotto-System-Anteilschein räumt ab

91 Anteile mit 50 Spielaufträgen

Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am 15. Dezember 2018 hat ein System-Anteil-Schein in Nordrhein-Westfalen kräftig abgeräumt. Der Hauptgewinn wurde in der Gewinnklasse 2 erzielt, was bereits einer Gewinnsumme von 823.826,30 Euro entspricht. Durch weitere Gewinne in den Gewinnklassen 4, 6 und 8 summiert sich die Gesamtgewinnsumme des Systemscheins auf 1.088.511,90 Euro. Der WestLotto System-Anteil-Schein enthält 91 Anteile im Wert von jeweils 33 Euro, die sich in diesem Fall auf insgesamt 50 unterschiedliche Spielaufträge verteilen, da ein Spielauftrag 1 bis 5 Anteile enthalten kann.

Anteilige Gewinne

Im Vergleich zu einem Lotto-Normalschein, den ein Spielteilnehmer alleine tippt und somit auch den möglichen Gewinn aus den Lotto-Spielreihen für sich alleine einstreicht, kann der Spielteilnehmer bei einem System-Anteilschein in einer Spielreihe mit mehr als den üblichen Gewinnzahlen spielen. Damit steigt natürlich die Chance auf einen Treffer bei der Lottoziehung. Allerdings gewinnt der einzelne Spielteilnehmer auch nur in Höhe der Anzahl der Anteile am Gesamtschein. Im Fall des Systemscheins 014 werden an Stelle der sonst üblichen 6 insgesamt 14 im Tippfeld der 49 möglichen Zahlen gespielt.

Verteilung der Gewinne

Die Gesamtgewinnsumme von 1.088.511,90 Euro ergibt sich aus folgender Gewinnverteilung:

Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 823.826,30 Euro = 823.826,30 Euro Gewinnsumme

Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 48 x 4.628,20 Euro = 222.153,60 Euro Gewinnsumme

Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 420 x 65,00 Euro = 27.300,00 Euro Gewinnsumme

Gewinnklasse 8 (2 Richtige): 1.120 x 13,60 Euro = 15.232,00 Euro Gewinnsumme

Die Verteilung der 91 Anteile auf die insgesamt 50 Spielaufträge ergibt sich wie folgt:

34 Spielteilnehmer mit 1 Anteil = 11.961,67 Euro pro Gewinner

5 Spielteilnehmer mit 2 Anteilen = 23.923,34 Euro pro Gewinner

4 Spielteilnehmer mit 3 Anteilen = 35.885,01 Euro pro Gewinner

7 Spielteilnehmer mit 5 Anteilen = 59.808,35 Euro pro Gewinner

Wir gratulieren allen Gewinnern.

