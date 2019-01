Lottofreude darf geteilt werden

System-Anteil XXL

Dieser Meinung werden jedenfalls die Tipper sein, die in der Ziehung vom 15. Dezember (Samstag) insgesamt 1.088.511,90 Euro gewonnen haben – und zwar mit dem System-Anteil XXL. Dieser basiert auf dem Voll-System 014, bei dem 14 Zahlen angekreuzt werden können und das 3.003 Gewinnchancen bietet. Würde man es allein spielen, kostete es 3.003 Euro Einsatz. Das ist so viel, dass dieses System gar nicht für Einzelspieler angeboten wird. XXL wird in 91 Anteile aufgeteilt, die am 15. Dezember auf 50 Gewinner entfielen, da ein Spielteilnehmer ein bis fünf Anteile erwerben kann. Die Gesamtgewinnsumme in Höhe von 1.088.511,90 Euro kommt übrigens deswegen zustande, weil mit einem Systemspiel im Falle eines Falles mehrere Gewinnklassen getroffen werden. In unserem Beispiel hatten die Spieler des XXL-Anteilscheins nicht nur einmal sechs Richtige, sondern gleichzeitig viele Male auch fünf, vier und drei Richtige erzielt.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)