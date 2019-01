Gewinner gesucht: Vielleicht reichen am kommenden Mittwoch schon sechs Richtige, um den Lotto-Jackpot zu knacken. Weil auch bei der Ziehung am Samstag bundesweit kein Tipper einen Volltreffer landete, könnte es am 23. Januar zu einer sogenannten garantierten Gewinnausschüttung kommen.

„Seit zwölf Ziehungen hatte kein Lotto-Spieler mehr sechs Richtige plus Superzahl. Sollte es auch dieses Mal keinem Tipper gelingen, mit seinen Glückszahlen den Jackpot zu knacken, wandern die 30 Millionen Euro automatisch in die nächstniedrigere besetzte Gewinnklasse“, erklärt WestLotto-Sprecher Axel Weber. Dann würden auch schon sechs Richtige reichen, um sich den Traum vom großen Lotto-Gewinn zu erfüllen.

Damit steigt auch die Gewinnwahrscheinlichkeit. Axel Weber: „Liegt die Chance auf einen Gewinn im obersten Gewinnrang (Sechs Richtige + richtige Superzahl) bei 1:140 Millionen, steigt die Chance auf einen Treffer mit nur Sechs Richtigen auf 1:16 Millionen.“

Nur zwei Malkam es bisher in der mehr als 60-jährigen Geschichte von LOTTO 6aus49 zu einer garantierten Gewinnausschüttung in der zweiten Gewinnklasse. Im Mai und im September 2016. In beiden Fällen waren es Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen die abräumen konnten: Bei der Ziehung am 14. Mai 2016 gingen in der Gewinnklasse 2 mehr als 37 Millionen Euro in die Region Aachen/Eifel. Am 14. September 2016 folgten noch mal 32,8 Millionen Euro, die ebenfalls im zweiten Gewinnrang ins Sauerland gingen.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)