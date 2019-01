10-facher-Millionär: Systemspieler aus NRW räumt zusätzlich ab

Drei Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen teilen sich den Jackpot der Lottoziehung von Mittwoch, 23. Januar, in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro. Dazu reichten sogar „Sechs Richtige“ allein: Die Gewinnklasse 1, für die „Sechs Richtige plus Superzahl“ notwendig sind, war zwölf Ziehungen in Folge nicht getroffen worden. Daher stand am Mittwoch die garantierte Ausschüttung an. Und da auch dieses Mal niemand die höchste Klasse erzielte, wanderte der Jackpot in die darunterliegende – mit den Gewinnzahlen 6-7-33-35-37-42 wurden die drei Tipper zu Multimillionären.

Von Westfälische Nachrichten