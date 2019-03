Über 40 Förderverträge 2018 in Nordrhein-Westfalen

Fallbeispiele

Zu den 2018er-Projekten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen gehörten das Keramion in Frechen, bei dem die Restaurierung der Leitwände sowie Betonsanierung und Fassadenarbeiten anstanden, und das ehemalige Kaiserin Auguste Viktoria-Gymnasium in Euskirchen, wo die Stiftung die Restaurierung der Aula förderte. Dem Kloster Wedinghausen in Arnsberg wurde ebenso Unterstützung zuteil, wie der Beethovenhalle in Bonn oder der Wewelsburg in Büren. Ein besonderes Förderprojekt war das historische Ratsschiff „MS Stadt Köln“, auf dem einst Staatsoberhäupter wie Kennedy, de Gaulle oder Queen Elisabeth den Rhein befuhren.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert gerne Denkmale aller Gattungen: Kirchen, Klöster, Schlösser, Bürgerhäuser, technische Denkmäler, archäologische Grabungen, historische Grünanlagen. Die zahlreichen geschädigten oder gefährdeten Bauwerke machen eindrucksvoll deutlich, wie wichtig die engagierte Hilfe Vieler für ihren Erhalt ist. Die Förderung durch die DSD versteht sich daher auch als Anerkennung des beispielhaften Bemühens der Denkmaleigentümer, Fördervereine, Kommunen und Gemeinden bei ihrem Einsatz für diesen kulturellen Erinnerungsschatz.

Rente gewinnen

Besondere Unterstützung wird der Deutschen Stiftung Denkmalschutz durch die Rentenlotterie GlücksSpirale zu teil. Wer GlücksSpirale spielt, fördert im Rahmen des Lotto-Prinzips neben dem Denkmalschutz auch Soziales und den Sport. Außerdem eröffnet ein Los der GlücksSpirale die Chance auf eine sofortige Rente in Höhe von monatlich 10.000 Euro für 20 Jahre oder wahlweise 2,1 Millionen Euro auf einmal (Chance 1 : 10 Millionen).