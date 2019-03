Bei der Lotto-Ziehung am letzten Samstag, den 9. März konnte in NRW mit einem Lotto-Systemanteilschein der zweite Gewinnrang getroffen werden. Da es bundesweit keine weiteren Gewinner gab, gehen exakt 2.365.216,20 Euro in der Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 in das Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Der Gewinn wurde mit einem Lotto-Systemanteilschein (Spiel L, Vollsystem 010) erzielt, bei dem es 30 Gewinnanteile gab, die sich auf insgesamt 16 Spielteilnehmer aus unserem Bundesland verteilen.

Mit dem Systemanteilschein erhalten die Spielteilnehmer unterschiedliche Gewinnsummen, je nach Anzahl der Anteile, die die Lotto-Spieler gewählt haben. Hinzu kommen noch weitere Gewinne in den unteren Gewinnklassen. So kommt eine Gesamtgewinnsumme von 2.450.506,80 Euro zu Stande. Der einzelne Gewinnanteil ist somit 81.683,56 Euro wert.

Bei dem Lotto-Systemanteilschein kann ein einzelner Spielteilnehmer bis zu 5 Anteile erwerben. Auf die 16 Gewinner erfolgt folgende Gewinnverteilung:

5 Anteile: 3 Spielteilnehmer mit jeweils 408.417,80 Euro

2 Anteile: 2 Spielteilnehmer mit jeweils 163.367,12 Euro

1 Anteil: 11 Spielteilnehmer mit jeweils 81.683,56 Euro

Hinweis: Spielteilnehmer mit drei oder vier Anteilen gab es bei diesem Lotto-Systemanteilschein nicht.

Da die Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49 nicht getroffen werden konnte, wächst der Jackpot zur kommenden Ziehung am Mittwoch, den 13. März 2019 auf rund 5 Millionen Euro. Zusätzlich gibt es bei der Lotto-Ziehung am kommenden Mittwoch, für alle Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, die Chance auf einen Jaguar F-Type Coupé im Wert von fast 100.000 Euro.