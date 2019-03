Jaguar jagen

Sonderauslosung am 13. März

Können Sie sich für einen Jaguar begeistern? Nachdem bereits in der letzten Woche bei der Mittwochsziehung 3 Mercedes Benz A-Klasse 200 verlost wurden, gehen die Mega-Gewinnwochen diese Woche weiter. Auch am 13. März geht es bei der Mittwochsziehung um zusätzliche Gewinne. Alle Tipper in NRW erhalten dann die Chance auf einen Jaguar. Einzige Bedingung: Sie sind mit ihren Zahlen bei der kommenden Mittwochs-Ziehung von LOTTO 6aus49 dabei.