Digitale Variante

Die SUPER 7 gibt es ab sofort auch online auf der WestLotto-Homepage www.westlotto.de sowie in der WestLottoApp. So ist das Spielvergnügen auch mobil jederzeit möglich. Einfach online registrieren, Rubbellos in den Warenkorb legen und losrubbeln. Das Spielprinzip ist ganz einfach: Befindet sich die „7“ auf dem Rubbelfeld, erhält man einmal den danebenstehenden Betrag. Denn Sieben ist Trumpf!

Hufeisen bringt Glück

Ist die Sieben vielleicht auch Ihre Glückszahl? Dann ist das neue Rubbellos SUPER 7 genau das Richtige für Sie! Das Zwei-Euro-Los fällt nicht nur durch seine strahlend blaue Erscheinung mit seinem Hufeisen-Glücksbringer sofort ins Auge, sondern auch mit dem Spitzengewinn: 50.000 Euro (Chance 1 : 1.110.000). Dazu gibt es Gewinne zwischen zwei und 1.000 Euro. Mehrfachgewinne auf einem Los sind möglich, sogar bis zu sieben Mal!

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter: Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos). Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)