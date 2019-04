„Ohne Ehrenamt würde in dieser Gesellschaft nur sehr wenig gehen. Wir sind überzeugt, dass das, was Sie machen, unterstützt werden muss“, begrüßte Christiane Jansen, Geschäftsführerin von WestLotto, vergangenen Samstag mehr als 200 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in der Zentrale von Deutschlands größtem Lotterieanbieter.

Von Westfälische Nachrichten