Das Lotto-SuperDing: limitiertes Angebot

Beim Lotto-SuperDing (LSD) umfasst jedes komplette Paket 50 Tipps von LOTTO 6aus49 für die Ziehung am Samstag, 13. April. Ein komplettes Paket kostet 67,50 Euro. Gewinn garantiert, denn wer ein komplettes Paket besitzt ist in jedem Fall ein Gewinner: 33,75 Euro gehören schon Ihnen. Darüber hinaus können natürlich auch weitere Gewinne und sogar der Jackpot von LOTTO 6aus49 drinsitzen.

Limitiert

Wichtig: Die LSD-Pakete sind auf 200.000 Stück begrenzt und gern schnell ausverkauft.

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von fünf Spielscheinen für die Ziehung am 13.04.2019 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 10.04.2019, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Lotto-SuperDing" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post. Viel Glück!

So funktioniert das Lotto-SuperDing:

Ein komplettes LSD-Paket besteht aus 50 Tipps.

Beim LSD wird zusätzlich zur regulären Ziehung ein weiterer Gewinnrang ausgespielt.

Mit einem kompletten LSD werden 50 aufeinanderfolgende Losnummern erstellt.

In einer separaten Ziehung werden zwei Gewinnzahlen ermittelt. Die erste liegt zwischen 0 und 49, die zweite ergibt sich durch die Addition von 50 zur ersten Gewinnzahl.

Bei einem kompletten LSD-Paket mit 50 fortlaufenden Losnummern ist in jedem Fall eine der beiden Gewinnzahlen dabei, für die es garantiert 33,75 Euro gibt.

Mit jedem der 50 Tipps können auch der Lotto-Jackpot geknackt oder andere Gewinne erzielt werden, die letzte Ziffer der Losnummer ist die Superzahl.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter: Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)