„Tanz in den Mai“ mit 77 Millionen Euro

In der dritten Gewinnklasse können sich gleich acht Spielteilnehmer über einen Großgewinn im sechsstelligen Bereich führen. Hier gehen jeweils 101.518,80 Euro nach Bayern (3 x), Dänemark (ebenfalls 3 x), Niederlande und Polen.

Wer in dieser Woche in den Mai tanzt wird dies mit einem Glückstipp für die kommende Ziehung der Lotterie Eurojackpot im Portemonnaie besonders beschwingt tun. Die Hoffnung auf einen Jackpotgewinn von rund 77 Millionen Euro lässt das zu, denn um diese Summe geht es am kommenden Freitag (3. Mai) in der nächsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de .

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von fünf Spielscheinen für die Ziehung am 03.05.2019 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 01.05.2019, 20 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Eurojackpot" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post. Viel Glück!