NRW-Radtour: Mitfahren oder mitverfolgen

„Ruth on tour“ steht auf einem Freundschaftsband, das Ruth Esseln auf ihrer Facebook-Seite abgebildet hat. Die leidenschaftliche Hobby-Radlerin aus Mechernich fiebert bereits der NRW-Radtour entgegen, die vom 18. bis 21. Juli 2019 durch Ostwestfalen-Lippe führt. Ruth Esseln stand bereits am 22. Juli 2018 als erste Mitfahrerin der elften Auflage dieser Tour fest. Wegen ihrer Beiträge in den Sozialen Medien über die Rundfahrt des vergangenen Jahres hatte sie zwei Dauerkarten gewonnen. Die Frau aus der Nordeifel nahm damals an der dritten Etappe teil, die von Bonn nach Köln führte, und dokumentierte dies ausführlich auf Facebook. Ihr Lebensgefährte Frank hatte ihr diesen Ausflug geschenkt. „Es war ein ganz toller Tag“, sagt Ruth Esseln. „Die positiven Reaktionen aus den Sozialen Medien haben mich zusätzlich beflügelt.“

Von Westfälische Nachrichten