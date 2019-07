Abends rollt der „Ballroom Blitz“

Elvis und Achnes

Moderator Bastian Bender eröffnet die Party am Donnerstagabend, 18. Juli, auf dem Domplatz in Paderborn. Das Publikum feiert dann mit der WDR 4 Band. Acht Musiker um Frontmann Jürgen Weber spielen Hits der 60er, 70er und 80er Jahre. Zu Elvis, Abba oder Madonna darf natürlich auch getanzt werden. Zwischendurch verleiht die Kabarettistin Annette Esser der Kult-Putzfrau Achnes Kasulke ihre Stimme. Die Dame mit dem losen Mundwerk ist seit vielen Jahren eine beliebte Comedy-Figur im Radio, die den Witz und Charme von Nordrhein-Westfalen der Welt kundtut.

Glam-Rock der 70er

Am Freitag, 19. Juli, tritt im Ravensberger Park in Bielefeld die Glam-Rock-Band „The Sweet“ auf, die in den Siebziger Jahren Millionen von Teenagern weltweit begeisterte. Fans und Musiker sind zwar etwas in die Jahre gekommen, aber die unwiderstehliche Anziehungskraft von Hits wie „Blockbuster“ oder „Ballroom Blitz“ können auch heute noch für Begeisterung sorgen. Andy Scott, seit der Bandgründung im Jahr 1970 Gitarrist von „The Sweet“, verspricht ein „Konzerterlebnis der Extra-Klasse“. Vielleicht geht dieser Auftritt in die Annalen der Stadtgeschichte ein. Danach wird dann sicher niemand mehr glauben, Bielefeld gäbe es überhaupt nicht.

Beatles-Tribut

Dem größten noch lebenden Beatle Paul McCartney zollt am Samstag, 20. Juli, die Cover-Band „ReCartney“ Tribut. Zum Abschluss der 3. Etappe – einer Rundfahrt von Bielefeld über Herford und Bad Salzuflen zurück nach Bielefeld – sind im Ravensburger Park die schönsten Kompositionen von Sir Paul aus der Beatles-Ära, seiner Zeit als Bandleader der Wings und als Solo-Künstler zu hören. Diese Gruppe ist keineswegs auf der Flucht, wie es in McCartneys Hit „Band on the run“ von 1973 heißt, sondern sie wird das Publikum mitreißen und die alten Hits in einem modernen Soundgewand präsentieren.

Täglich ab 18 Uhr

Wer zu den Abendveranstaltungen der NRW-Radtour in Paderborn und Bielefeld kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Sie sind bei freiem Eintritt offen für alle – egal, ob sie tagsüber geradelt haben oder nicht. Das Vorprogramm startet täglich um 18 Uhr mit Talk, Musik und einem Quiz.