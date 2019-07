Eine Primzahl kommt selten allein…

Alles ungerade

Nehmen wir zum Beispiel den 10. Mai 2019: Im Eurojackpot befindet sich erstmals seit dem 16. November 2018 wieder die Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Bei der Ziehung 5 aus 50 werden ausschließlich ungerade Zahlen gezogen, vier davon sind auch noch Primzahlen, also nur durch 1 und sich selbst teilbar: 5-7-15-19-29. Eine weitere Primzahl kommt in der Ziehung 2 aus 10 dazu: die 3. Nur die 8 als zweite Gewinnzahl 2 aus 10 fällt aus dem Rahmen. Zwei Eurojackpot-Teilnehmer hatten das alles tatsächlich getippt: ein Nordrhein-Westfale aus dem Raum Köln und ein Pole. Jeder erhielt 45 Millionen Euro.

Zahlen-Höchststand

Die höchsten jemals gezogenen Lottozahlen der vergangenen beinahe 64 Jahre entfielen am 2. März 2019 der Ziehungstrommel: 38-41-42-46-48-49. Fünf Zahlen aus den Vierzigern, darunter die Doppelzwillinge 41-42 und 48-49. In der Addition wurden 264 erreicht, so viel wie noch nie. Und das Schönste an den hohen Zahlen: Sie brachten vier neue Millionengewinne zustande. Vier Zahlen, die durch 6 teilbar sind (6-12-24-36), und zwei Primzahlen (29-47) gab es am 19. Januar bei LOTTO 6aus49. Nur zwei Monate zuvor, am 21. November 2018, die gleiche Konstellation: vier Zahlen, die durch 6 teilbar sind (18-24-30-42) und zwei Primzahlen (29-47). Die Primzahlen waren sogar exakt dieselben.

Spiegelfechterei

Eurojackpot: Am 18. Januar 2019 wurden die Eurozahlen 2 + 9 gezogen. Mit 2 + 9 begann auch die Gewinnzahlenreihe 5 aus 50. Eine Woche später werden hohe Gewinnzahlen bei 5 aus 50 gezogen: 24-25-28-35-48. Die höchste Zahl 48 spiegelt sich in den beiden Eurozahlen 4 + 8 wieder. Am Mittwoch, dem 13. Februar fallen sowohl die Gewinnzahlen LOTTO 6aus49 als auch die der SUPER 6 auf. Fünf der sechs Lottozahlen sind Primzahlen (5-11-23-31-43) und die SUPER 6-Gewinnzahl 324756 enthält die Zahlen 2-3-4-5-6-7, allerdings nicht in aufsteigender Reihenfolge.

Durch 3 teilbar

Bei der Lottoziehung vom 25. Mai 2019 sind fünf der sechs Gewinnzahlen durch 3 teilbar (6-12-15-21-36). Auch die dazugehörige Superzahl 9 lässt sich durch 3 teilen. Den Jackpot konnte hier keiner knacken, aber immerhin gab es zwei neue Lotto-Millionäre in Klasse 2. Am 6. April lauteten die Lottozahlen 12-21-23-32-41-42 plus Superzahl 3. Es tauchen ausschließlich die Ziffern 1, 2, 3, 4 auf. Bei der 12+21 sowie der 23+32 sind die Ziffern 1 und 2 bzw. 2 und 3 jeweils gedreht. Ein Tipp aus NRW gewann damit über 8,2 Millionen Euro.

Geringe Spannbreite

Am 22. Februar beträgt die Spannbreite zwischen der niedrigsten und der höchsten gezogenen Gewinnzahl 5 aus 50 bei Eurojackpot gerade einmal 12. Die Gewinnzahlen lauten: 14-16-21-25-26. Ein Niedersachse, der auch noch eine der beiden Eurozahlen 2 aus 10 getippt hatte, sicherte sich damit rund 1,7 Millionen Euro in Klasse 2. Sechs Tage davor, am 16. Februar 2019, waren die Lottozahlen sehr niedrig: 6-9-10-11-18-22. Mit 9-10-11 befand sich außerdem ein Zahlendrilling darunter. Es gab 15 Sechser, von denen nur einer die korrekte Superzahl hatte. Für einen Sachsen hieß das in Klasse 1 rund 7,1 Millionen Euro. 14 Sechser ohne Superzahl waren jeweils 109.123,60 Euro wert.

Alles gerade

Auch am 3. April war die 22 die höchste der sechs Lottozahlen. Es kamen die 2-5-7-9-13-22. Die 2 und die 22 rahmten somit vier ungerade Zahlen ein. Bei den Quoten sorgte das allerdings für keine besonderen Vorkommnisse. Am 9. März waren alle Lottozahlen gerade (8-12-20-22-32-38, Superzahl 6), drei von sechs trugen darüber hinaus die Ziffer 2 hinten (12-22-32). In Klasse 2 ergab das rund 2,4 Millionen Euro für einen System-Anteilschein aus NRW.

Viermal Fibonacci

Zum Abschluss noch einmal etwas Mathematisches. Bei der Fibonacci-Zahlenreihe ergibt sich die jeweils nächste Zahl aus der Addition ihrer beiden Vorgänger. 1-2-3-5-8-13-21-34 sind Fibonacci-Zahlen, die auch zu den Lottozahlen zählen. Am 29. Juni werden im LOTTO 6aus49 die drei höchsten Fibonacci-Zahlen, die gleichzeitig Lottozahlen sind, gezogen: 13-21-34. Nimmt man die Superzahl 8 hinzu, waren in dieser Ziehung sogar die vier höchsten Fibonacci-Zahlen präsent. Besonderes Glück hat dies einem Nordrhein-Westfalen aus dem Bergischen Land gebracht. Er sicherte sich in Klasse 2 den Jackpot aus Klasse 1, der nach 13 Ziehungen ausgeschüttet werden müsste: rund 31,5 Millionen Euro.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)