So viele Radfahrer auf einem Fleck habe es in Rheda-Wiedenbrück noch nie gegeben, so Bürgermeister Theo Mettenborg beim Start der Tour am 18. Juli im Flora-Westfalica-Park. Rund 1.400 Radsport-Begeisterte traten von vergangenen Donnerstag bis Sonntag auf einer 210 Kilometer langen Strecke durch Ostwestfalen in die Pedale.

Abendkonzert Sweet

Zu den Höhepunkten auf der Strecke zählten die Externsteine bei Horn-Bad Meinberg. Die NRW-Stiftung fördert vor Ort ein Informationszentrum. So tragen auch WestLotto-Gelder zum Erhalt der markanten Sandsteinformation bei. Gleich 1.400 Radler, die durch die Felsen und um sie herumfahren, das erlebt man an den Externsteinen auch nicht jeden Tag. Abends spielte die Kultband „The Sweet“ vor rund 5.000 Zuschauern im Ravensburger Park.

Gewinner

Hans und Florian Kniesel, Vater und Sohn, hatten über die WestLotto-Kundenzeitschrift GLÜCK zwei Dauerkarten für die Tour gewonnen; Ruth und Lisa Esseln, Mutter und Tochter, sicherten sich diese bei einem Online-Wettbewerb. Von den Gewinnern erhielt die Redaktion der GLÜCK Fotos und Gereimtes. Ruth Esseln postete ihre Eindrücke auf Facebook. Hans Kniesel dichtete beispielsweise: „Die Pedalen glühten, und siehe da, ob Delbrück oder Paderborn – schon war man da.“

