Der August startet mit drei großen Jackpots

Eurojackpot mit 48 Millionen im ersten Gewinnrang

Bei der Lotterie Eurojackpot hoffen die Spielteilnehmer aktuell seit vier Ziehungen auf einen neuen Treffer im obersten Gewinnrang. Zuletzt hatte ein Tipper aus Bayern am 28. Juni den Jackpot geknackt. Inzwischen liegt die Summe in Gewinnklasse 1 bei rund 48 Millionen Euro. Am Freitagabend nach der Ziehung im finnischen Helsinki wird man wissen, ob es neue Multi-Millionäre gibt. Die Chance auf einen Jackpotgewinn im ersten Gewinnrang liegt bei der Lotterie Eurojackpot bei 1:rd. 95 Millionen.

Lotto-Jackpot: erneut über 20 Millionen

Am Samstag werden viele Lottofans gespannt auf die gezogenen Zahlen schauen: Denn zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Lotto-Jackpot auf über 20 Millionen Euro angestiegen. So warten hier am 3. August rund 21 Millionen Euro auf einen oder mehrere Gewinner. Bei LOTTO 6aus49 liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für einen Treffer im obersten Rang (Sechs Richtige + richtige Superzahl) bei 1:rd. 140 Millionen.

TOTO Auswahlwette 6aus45 mit 1,9 Millionen

Eine Besonderheit wartet auch bei der TOTO Auswahlwette 6aus45. Bei dieser Spielformel tippt man aus 45 Fußballpartien auf die sechs höchsten Unentschieden. Einige Spielteilnehmer bezeichnen die TOTO Auswahlwette auch als „das kleine Lotto“, denn die Spielformel 6aus45 hört sich recht ähnlich an. 6aus45 bietet aber eine bessere Gewinnwahrscheinlichkeit als LOTTO 6aus49 und Eurojackpot. Für die Gewinnklasse 1 liegt diese bei 1:rd. 8,1 Millionen. Somit ermöglicht die TOTO Auswahlwette mit einem Jackpot von aktuell 1,9 Millionen Euro die beste Chance auf einen Millionen-Gewinn am kommenden Jackpot-Wochenende.

