75 Millionen warten - Wer knackt den Eurojackpot?

Im dritten Gewinnrang gibt es gleich acht weitere Großgewinne von denen sieben Gewinner aus Deutschland stammen. Neben einem Schweden konnten Spielteilnehmer aus Berlin, Hessen (2 x), Nordrhein-Westfalen (3 x) und Rheinland-Pfalz jeweils 102.135,70 Euro gewinnen.

Für die kommende Ziehung am Freitag, den 16. August wächst der Eurojackpot auf rund 75 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpot Anfang Mai auf einem ähnlich hohen Niveau. Knackt jemand den Eurojackpot in der nun folgenden 7. Ziehung der laufenden Jackpotperiode oder wächst der Eurojackpot noch weiter? Mitspielen kann man unter www.eurojackpot.de oder in den Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet.

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von fünf Spielscheinen für die Ziehung am 16.08.2019 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 14.08.2019, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Eurojackpot" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post. Viel Glück!