Erste Wahl

Immer mehr Menschen geben ihre Lotto-Tipps auch im Internet ab. Bei der Vielzahl an Online-Angeboten ist es umso wichtiger, dass die Verbraucher wissen, welcher Anbieter vertrauenswürdig ist und wo sie den besten Kundenservice bekommen. In Nordrhein-Westfalen ist WestLotto laut „CHIP“ die erste Wahl mit dem Testergebnis sehr gut (1,3). Unter anderem in Sachen Sicherheit, Service, Funktionalität und Bedienung sowie Spielmöglichkeiten bietet der staatliche Lotterieveranstalter seinen Kunden ein Rundumsorglos-

Paket.

Kunde im Mittelpunkt

Andreas Kötter, Geschäftsführer von WestLotto: „Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei uns stets im Mittelpunkt, das spiegelt sich in den Testergebnissen wider. Wir ruhen uns aber nicht darauf aus, sondern arbeiten weiter täglich daran, dass unsere Kunden ein bestmögliches Nutzererlebnis haben – ob in der App oder im Internet.“

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)