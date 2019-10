Sind Sie bei den Zusatzlotterien dabei oder haben Sie versehentlich doch kein „Ja“ markiert? Passen die Ziehungstage oder ist diesmal einer „durchgerutscht“? Wäre doch schade, wenn ausgerechnet dann Ihre Zahlen gezogen würden. Vergessen Sie also nicht, die Spielquittung immer darauf zu prüfen, ob alles genau so passt, wie Sie es möchten! Außerdem wichtig: Für die Auszahlung eines Gewinns benötigen Sie die Spielquittung, sofern Sie Ihren Tipp nicht per WestLotto-Karte abgegeben haben. Die Spielquittung ist nämlich ein Inhaberpapier, deshalb sollte sie immer sorgfältig aufbewahrt werden. Außerdem empfiehlt es sich, jede Spielquittung spätestens nach dem Ende der Laufzeit überprüfen zu lassen: Ein Gewinn kann durchaus übersehen werden!

Barcode einlesen lassen

Noch ein Tipp: Wer seinen letzten Spielauftrag für LOTTO 6aus49 inklusive Spiel 77 und SUPER 6, Eurojackpot, TOTO 6aus45 Auswahlwette, KENO mit plus 5 oder sein Los der GlücksSpirale mit der SiegerChance unverändert erneut spielen möchte, der kann dazu die alte Spielquittung nutzen: einfach Barcode in der Annahmestelle einscannen lassen.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)