Was für ein Start in den Monat November: Gleich 16 Großgewinner bei einer Ziehung und der Jackpot in der Gewinnklasse 1 steigt auf rund 79 Millionen Euro. Das ist damit der dritthöchste Jackpot des laufenden Jahres 2019 bei der Lotterie Eurojackpot.

Am Freitag (1. November) wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 3, 17, 31, 34 und 40 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 2 gezogen. Gleich neun Spielteilnehmer konnten die Gewinnklasse 2 treffen. Ihnen fehlte damit nur eine weitere richtige Eurozahl zum Knacken des Jackpots in der Gewinnklasse 1. Nun freuen sich die Spielteilnehmer über 266.080,40 Euro. Die Gewinner kommen aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Spanien, Slowenien, Slowakei und Polen.

Im dritten Gewinnrang gibt es sieben weitere Großgewinner. Hier gehen jeweils 120.742,40 Euro nach Bayern (3 x), Brandenburg, erneut Nordrhein-Westfalen sowie Estland und Finnland.

Am kommenden Freitag wartet nun die siebte Ziehung der laufenden Jackpotperiode. Wird der Mega-Jackpot von 79 Millionen Euro geknackt oder wächst der Jackpot noch weiter? Wer sein Glück probieren möchte kann seinen Glückstipp unter www.eurojackpot.de oder in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben.

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von fünf Spielscheinen für die Ziehung am 08.11.2019 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 06.10.2019, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Eurojackpot" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post. Viel Glück!