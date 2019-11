Bei der Ziehung am 8. November gab es trotzdem gleich drei neue Großgewinner. Die Gewinnzahlen 14, 20, 23, 39 und 49 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10 machten Spielteilnehmer aus Bayern, Italien und Dänemark im zweiten Gewinnrang reich. Sie erhalten jeweils 931.220,30 Euro.

Dass der Eurojackpot auf die maximale Höhe ansteigt, gab es im laufenden Jahr 2019 erst zweimal. Sowohl am 10. Mai (jeweils 45 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Polen) sowie am 23. August (90 Millionen an eine finnische Tippgemeinschaft) war der Jackpot schon mal auf den Höchstbetrag angestiegen.

Zuletzt war der Eurojackpot am 20. September 2019 geknackt worden. Zu diesem Zeitpunkt gingen 44,6 Millionen Euro nach Norwegen. Den letzten deutschen Gewinner im obersten Gewinnrang gab es im Sommer. Am 28. Juni 2019 gingen 18,9 Millionen Euro nach Bayern.

Tipps zur nächsten Ziehung, um den 90 Millionen Jackpot, können bis kommenden Freitag (15. November) in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.

Verlosung für WN.de-Leser

Wenn Sie einen von fünf Spielscheinen für die Ziehung am 15.11.2019 gewinnen wollen, senden Sie einfach bis zum 13.11.2019, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Eurojackpot" an die Mailadresse kooperationen@aschendorff.de und schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse.

Die Gewinner erhalten die Spielscheine per Post.

Viel Glück!

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)