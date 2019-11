Bei seinem Lotto-Tipp auch die Zusatzlotterien anzukreuzen, kann sich besonders lohnen. Dies wird der Münsterländer als 15. Millionär aus Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr, sicher gern bestätigen. Da der Gewinner per WestLotto-Karte teilgenommen hat, ist der Spielteilnehmer namentlich bekannt. Bei seinem Tipp bei LOTTO 6aus49 für die Ziehung am 9. November, hatte der Kunde auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 angekreuzt. Seine Ausbeute - als einziger Gewinner bundesweit im obersten Gewinnrang von Spiel 77 - kann sich sehen lassen: Für den Spieleinsatz von 6,10 Euro und der richtigen Gewinnzahl 4329446 konnte er groß abräumen. Seine exakte Gewinnsumme lautet 2.477.777 Euro.

Axel Weber, Sprecher von WestLotto: „Herzlichen Glückwunsch in das Münsterland. Ob Karnevalist oder nicht. Der Start in die kommende Session ist mit dem Millionen-Gewinn so oder so ein Grund zum Feiern.“

