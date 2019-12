Zuverlässige Förderung

„Man wird nicht plötzlich vom Talent zum Olympiasieger. Das geht nur, wenn man von einem funktionierenden System profitieren kann“, verrät Olympiasieger Thomas Röhler (Speerwurf) und hebt damit den Stellenwert zuverlässiger Sportförderung hervor. „Ohne systematische Förderung sind große Erfolge nicht möglich. Es gehört so viel dazu: Trainingsgeräte, Biomechanik, Kameras zur Leistungsdiagnostik oder kostenintensive Trainingslager.“

Über 17 Millionen

Und genau dabei hilft die Sieger-Chance. Die Zusatzlotterie der GlücksSpirale ist einer der bedeutendsten Unterstützer deutscher Olympiasieger, Welt- und Europameister. Seit Bestehen der Sieger-Chance kamen bereits mehr als 17 Millionen Euro für die Förderung des Spitzensports zusammen.

Tokio 2020

Darüber freut sich natürlich auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Alfons Hörmann, Präsident des DOSB, hebt den Stellenwert der Unterstützung hervor: „Mit der Sieger-Chance sind wir seit Jahren in der Lage, die bestehende Spitzensportförderung in Deutschland um wertvolle Elemente zu ergänzen. Bei den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang hat die Sieger-Chance den Athletinnen und Athleten des 'Team D' wichtige Hilfe geleistet. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gemeinsam mit der Sieger-Chance bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fortschreiben.“

Die Sieger-Chance

Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Mit ihr haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich – ab sofort für zehn Jahre (Chance: 1 : 1 Mio.). Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro (Chance 1 : 3,3 Mio.) und weitere Gewinne in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Bereits acht Sofortrenten und einmal eine Million Euro sind allein in diesem Jahr schon ausgezahlt worden. Im Durchschnitt gab es monatlich also einen Volltreffer.

